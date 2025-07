POL-HRO: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Rostock (ots) -



Am gestrigen Mittwoch, dem 16. Juli 2025, kam es gegen 07:00 Uhr in der Straße Beim Pulverturm zu einem Verkehrsunfall zwischen einem achtjährigen Jungen auf einem Fahrrad und einem bislang unbekannten Pkw. Der Junge wurde dabei leicht verletzt.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Junge den Weg zu seiner Schule vom Damerower Weg kommend in Richtung Südring/Campus Südstadt. Im Bereich der Straße Beim Pulverturm kam ihm ein brauner Pkw, vermutlich ein Kombi, entgegen. Beim Passieren kam es zum Zusammenstoß, da der Fahrradkorb des Jungen an der Fahrerseite des Pkw hängenblieb. Dabei soll auch ein Schaden am Pkw entstanden sein.



Die Fahrerin des Pkw hielt zunächst an, stieg aus und sprach kurz mit dem Jungen. Anschließend entfernte sie sich jedoch von der Unfallstelle. Der 8-Jährige informierte eine Vertrauensperson in der Schule über den Unfall, die daraufhin die Polizei verständigte.



Die Fahrzeugführerin wird wie folgt beschrieben:



Alter: ca. 30-40 Jahre



Größe: ca. 160-170 cm



Haare: blond bis hellbraun



Fahrzeug: brauner Pkw, vermutlich Kombi



Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zur gesuchten Fahrerin machen können, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, über die Onlinewache der Polizei Mecklenburg-Vorpommern oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



