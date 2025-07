POL-ANK: Radfahrer bei Unfall durch Vorfahrtsfehler schwer verletzt

Loissin (LK-VG) (ots) -



Am heutigen Mittwochmorgen ereignete sich gegen 7:30 Uhr ein Verkehrsunfall in Loissin.



Ein 55-jähriger deutscher Fahrradfahrer befuhr den Radweg entlang der Gahlkower Chaussee in Richtung Loissin. Am Ende des Radwegs fuhr er auf die Straße "Am alten Bahnhof", um von dort nach links auf die Gahlkower Chaussee abzubiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines von links aus Loissin kommenden 36-jährigen deutschen PKW-Fahrers, woraufhin es zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer kam.



Der Radfahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 2500 Euro.



Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam