POL-HST: Exhibitionist am Strand von Göhren auf Rügen

Am gestrigen Dienstag, dem 15. Juli 2025, begab sich gegen 05:30 Uhr eine 64-jährige deutsche Urlauberin aus Ostfriesland zum Baden an den FKK-Strand von Göhren auf Rügen.



Als sie aus dem Wasser kam, bemerkte sie einen Mann, der in ihrer Nähe offenbar onanierte. Die Frau forderte ihn auf, das Verhalten zu unterlassen und lief in ihrer Unterkunft zurück.



Die hinzugerufene Polizei konnte kurze Zeit später am benannten Strandabschnitt einen 57-jährigen deutschen Mann aus dem Harz feststellen. Er gab an, auf Rügen Urlaub zu machen. Dem 57-Jährigen wurde ein Platzverweis erteilt.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts exhibitionistischer Handlungen aufgenommen.



In diesem Zusammenhang rät die Polizei:



- Bleiben Sie in solchen Situationen ruhig und halten Sie Abstand.



- Für die Arbeit der Ermittler, insbesondere für einen möglichen

Ermittlungserfolg, ist es wichtig, dass sich Opfer, die

exhibitionistische Handlungen wahrnehmen, neben der Kleidung

nach Möglichkeit unbedingt das Gesicht des Exhibitionisten

merken sollten. Auch wenn der erste Reflex in den meisten Fällen

dazu animiert, sofort wegzugucken oder wegzulaufen.



- Informieren Sie umgehend die Polizei unter der Notrufnummer 110.

Eine präzise Beschreibung der Person und des Ortes hilft den

Einsatzkräften erheblich.



