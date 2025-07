POL-HST: Körperliche Auseinandersetzung zwischen drei Männern in der Stralsunder Innenstadt

Stralsund (ots) -



Am heutigen Mittwoch, dem 16. Juli 2025, kam es gegen 02:00 Uhr in der Stralsunder Möchstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 22-jährigen Syrer, einem 57-jährigen Syrer und einem 26-jährigen Deutschen. Die drei Beteiligten sind Nachbarn und wohnen im selben Mehrfamilienhaus.



Unbeteiligte Zeugen haben von dem Vorfall ein Video angefertigt, welches durch die Polizei gesichert wurde und Gegenstand der laufenden Ermittlungen ist.



Nach derzeitigem Kenntnisstand soll es zunächst zu lautstarken verbalen Auseinandersetzung gekommen sein. Im weiteren Verlauf sprach der der 26-Jährige offenbar gegenüber den beiden Syrern eine Bedrohung aus. Es folgte scheinbar die körperliche Auseinandersetzung.



Bei dem 26-Jährigen wurde ein Atemalkoholwert von 2,23 Promille festgestellt. Er wurde zur Behandlung seiner augenscheinlich leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.



Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung und der Bedrohung.



