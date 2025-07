POL-HRO: Autobahnpolizei zieht Traktor auf Abwegen bei Bad Doberan von der Autobahn A 20

A20/Bad Doberan (Landkreis Rostock) (ots) -



Der Fahrer eines Traktors war laut vorliegender Erkenntnisse bereits seit den frühen Morgenstunden unzulässigerweise mit seinem Fahrzeug auf der A 20 unterwegs.



Aufmerksame Zeugen informierten die Polizei gegen 06:30 Uhr über den Vorfall, als das Fahrzeug zunächst zwischen den Anschlussstellen Greifswald und Stralsund auffiel. Erst im Großraum der Hansestadt Rostock konnten Beamte der Autobahnpolizei Dummerstorf das Fahrzeug feststellen und schließlich an der Anschlussstelle Bad Doberan von der Autobahn ableiten. Wie aus den Angaben des Fahrers hervorgeht, war dieser der Annahme, dass er aufgrund der möglichen Höchstgeschwindigkeit seines Traktors von bis zu 60km/h auch die Autobahn nutzen dürfte. Nach geltender Regelung der Straßenverkehrsordnung müssen Fahrzeuge hierzu jedoch bauartbedingt in der Lage sein mehr als 60 km/h zu fahren. Ein Irrglaube, der für den Fahrer nun ein eingeleitetes Ordnungswidrigkeitenverfahren zur Folge hat.



