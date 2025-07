POL-NB: Einbruch in einen Garten - nun fehlen Kaninchen, Hühner und Gänse

Malchin (ots) -



Am 14.07.2025 wurde dem Polizeirevier Malchin ein Einbruch in eine Gartenanlage in der Mühlentorsiedlung in Malchin gemeldet.



Durch bislang unbekannte Täter wurde in der Zeit vom 13.07.2025, 11:30 Uhr bis zum 14.07.2025, 09:00 Uhr ein dortiges Gartengrundstück angegriffen. Hierzu wurde das Vorhängeschloss am Gartentor gewaltsam geöffnet, um sich Zutritt zu verschaffen. Ein dort normalerweise freilaufender Hund des Gartenbesitzers war Montagvormittag im Zwinger eingeschlossen, sodass davon ausgegangen werden kann, dass dieser durch die Täter eingesperrt wurde. Auf dem Grundstück befindet sich ein Hühnerstall, aus dem die Täter neben Werkzeug wie Motorsägen auch sieben Kaninchen und fünf Hühner entwendeten. Hierzu wurde ebenfalls ein Vorhängeschloss an der Eingangstür gewaltsam geöffnet. Weiterhin klauten die Diebe zwei Gänse aus einem Unterstand hinter dem Stall. Insgesamt entstand dadurch ein Stehlschaden in Höhe von circa 1.200 Euro.



Durch die Spurenlage vor Ort besteht die erste Vermutung, dass die Täter das Diebesgut mit einem Fahrzeug vom Tatort weggebracht haben.



Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach möglichen Zeugen zu dem Sachverhalt. Sollte jemand auffällige Beobachtungen, wie Personen- und Fahrzeugbewegungen in dem Bereich Mühlentorsiedlung in Malchin gemacht haben, meldet sich bitte bei der Polizei in Malchin unter der 03994-2310.



