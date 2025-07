POL-HRO: Ermittlungserfolg der Kriminalpolizei nach Raubüberfall in Kühlungsborn vom 31.05.2025

Kühlungsborn (Landkreis Rostock) (ots) -



Nachdem eine 53-Jährige am Abend des 31.05.2025 in Kühlungsborn Opfer einer Raubstraftat wurde, ist es Beamten der Kriminalpolizeiinspektion Rostock nach intensiv geführten Ermittlungen gelungen einen Täter zu ermitteln. (Ausgangsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6046073)



Nach Angaben der leitenden Ermittler richtet sich das Verfahren nun gegen einen 16-jährigen, im Landkreis Rostock wohnhaften Deutschen. Im Zuge von Durchsuchungen an der Wohnanschrift des Beschuldigten stellten die Ermittler am vergangenen Freitag diverse Beweismittel sicher, welche im weiteren Verlauf der noch andauernden Ermittlungen ausgewertet werden.



