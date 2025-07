POL-NB: Mehrere Fahrzeuge beim Brand einer Lagerhalle in Utzedel beschädigt (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Demmin (ots) -



Am 16.07.2025 gegen 00:45 Uhr teilt die Rettungsleitstelle Mecklenburgische Seenplatte den Brand einer Lagerhalle in 17111 Utzedel mit. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr brannte eine Transporter innerhalb der Halle. In der Halle befanden sich insgesamt 5 Fahrzeuge. Durch die Feuerwehr erfolgte umgehende die Brandbekämpfung. Gegen 03:00 Uhr konnten die Löscharbeiten beendet werden. Durch den Brand wurden insgesamt 5 Fahrzeuge, darunter 3 Transporter und je ein PKW und Anhänger beschädigt. Der Gesamtschaden wird derzeit auf ca. 75.000 Euro geschätzt. Die Lagerhalle selbst wurde leicht beschädigt. Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und wird, auf Weisung der zuständigen Staatsanwaltschaft, im Laufe des Vormittags durch einen Brandursachenermittler unterstützt. Zur Brandbekämpfung waren die Freiwilligen Feuerwehren Utzedel und Demmin mit insgesamt 53 Kameraden im Einsatz.



