POL-HRO: Tödlicher Verkehrsunfall bei Menzendorf

Grevesmühlen (ots) -



Am Abend des 15.07.2025 kam es gegen 23:15 Uhr zu einem schweren

Verkehrsunfall auf einer Nebenstraße zwischen Menzendorf und Grieben.



Aus bisher ungeklärter Ursache kam eine 22-jährige deutsche

Hyundai-Fahrerin von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach.

Der PKW kam auf der benachbarten Ackerfläche zum Stehen. Die

22-jährige Fahrerin verstarb noch an der Unfallstelle. Die 21-jährige

deutsche Beifahrerin wurde mit leichten Verletzungen in ein

Krankenhaus eingeliefert. Beide PKW-Insassen kamen aus dem Bereich

Nordwestmecklenburg.



Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Die

Kameraden der freiwilligen Feuerwehren Grieben und Menzendorf waren

vor Ort im Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur

Verkehrsunfallursache aufgenommen.



Mirco Kurzhals

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell