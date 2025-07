POL-HRO: Einsatz zu einem schwerverletzten Mann in Schwerin

Schwerin (ots) -



Am heutigen Nachmittag wurde, gegen 15:30 Uhr in Schwerin, ein Mann

mit einer blutigen Kopfverletzung und einem teilabgerissenen Finger

in der Apothekerstraße aufgefunden. Für die eingesetzten Rettungs-

sowie Polizeikräfte waren zunächst sowohl Identität als auch die

Ursache der Verletzung unbekannt. Im Rahmen der angestellten

Ermittlungen konnte herausgefunden werden, dass der 19-jährige

Deutsche, der schwer jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt wurde,

sich mutmaßlich im Zuge eines Unfalls in der Häuslichkeit selbst

verletzt hatte. Er hatte sich anschließend selbstständig hilfesuchend

auf die Straße begeben auf der er durch Passanten aufgefunden wurde.

Aufgrund mangelnder Erkenntnisse zur Ursache wurde die Wohnung des

Verletzten mit Munitionsbergungsdienst und Feuerwehr betreten. Eine

Gefährdung von weiteren Personen als den Verletzten selbst bestand zu

keiner Zeit. Die genaueren Unfallumstände werden durch die

Kriminalpolizei ermittelt.



Christian Müller

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



