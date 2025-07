POL-HRO: Zwei Verkehrsunfälle mit leicht verletzten Personen in Rostock

Rostock (ots) -



Am gestrigen Montag, 14. Juli 2025, kam es im Rostocker Stadtgebiet zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen insgesamt drei Personen leicht verletzt wurden. Die Rostocker Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.



Gegen 07:00 Uhr ereignete sich im Stadtteil Evershagen ein Verkehrsunfall in der Bertolt-Brecht-Straße. Eine 23-jährige Autofahrerin beabsichtigte, von einem Parkplatz kommend nach rechts in die Bertolt-Brecht-Straße abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 75-jährigen Fahrradfahrerin, die den kombinierten Geh- und Radweg entgegen der vorgesehenen Fahrtrichtung befuhr. Die Rostockerin erlitt leichte Verletzungen, die in einer Klinik medizinisch versorgt wurden.



Ein weiterer Unfall ereignete sich am Abend gegen 18:30 Uhr in der Trelleborger Straße im Stadtteil Lütten Klein. Höhe der Hausnummer 10a kollidierten zwei Fahrradfahrerinnen im Alter von 40 und 58 Jahren aus bislang ungeklärter Ursache. Beide Frauen zogen sich leichte Verletzungen zu, eine medizinische Versorgung war vor Ort nicht erforderlich.



Die an den Unfällen beteiligten Personen sind deutsche Staatsangehörige.



