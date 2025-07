POL-NB: Kupferkabel und Ventile gestohlen - Zeugen gesucht

Demmin (ots) -



Die Polizei in Demmin sucht nach dem Einbruch in ein ungenutztes Gebäude neben einem Einkaufsmarkt in der Nikolaistraße nach Zeugen.

Der oder die Täter haben mehrere Kupferkabel sowie Heizungsventile gestohlen.



Der mutmaßliche Tatzeitraum liegt zwischen dem 04.07. und dem 14.07. Gestern wurde der Einbruch der Polizei durch eine Zeugin gemeldet.

Wie hoch der Wert der gestohlenen Sachen ist, kann noch nicht genau gesagt werden.



Sachdienliche Hinweise zu möglichen Tätern, zum Verbleib des Diebesguts oder auch zu auffälligen Bewegungen in dem Bereich im Tatzeitraum können der Polizei Demmin unter 03998 / 2540 oder der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de mitgeteilt werden.



