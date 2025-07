POL-HST: Brandserie in Bergen - Zeugen gesucht

Bergen auf Rügen (ots) -



In den vergangenen Monaten kam es im Stadtgebiet von Bergen auf Rügen wiederholt zu Bränden, bei denen es jeweils zu Sachschäden kam. Die Polizei ermittelt in mehreren Fällen und bittet die Bevölkerung um Hinweise.



Im Einzelnen:



- Im April wurde ein Sperrmüllhaufen im Wilhelm-Pieck-Ring in

Brand gesetzt. (Zur Pressemitteilung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/6009612)



- Im Mai kam es zu mehreren brennenden Mülltonnen.

(Pressemitteilung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/6040353)



- Im Juni brannte ein Kinderwagen im Keller eines

Mehrfamilienhauses. (Pressemitteilung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6058927)



- Am 9. Juli 2025 wurde die Polizei gegen 23:30 Uhr in die

Feldstraße in Bergen gerufen. Auch hier standen Mülltonnen in

Flammen.



Am heutigen Dienstag, dem 15. Juli 2025, wurde die Polizei erneut alarmiert - diesmal in die Bahnhofstraße in Bergen. Unbekannte Täter setzten dort den Anbau eines Wohnhauses in Brand. In dem Anbau befindliche Mülltonnen brannten vollständig aus. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Personen wurden nicht verletzt.



Die Kriminalpolizei hat in allen Fällen die Ermittlungen übernommen und prüft Zusammenhänge zwischen den Bränden. Es wird wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung und Sachbeschädigung ermittelt.



Zeugen gesucht:



Wer sachdienliche Hinweise zu den Bränden geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bergen auf Rügen unter der Telefonnummer 03838 8100, über die Internetwache der Polizei Mecklenburg-Vorpommern unter www.polizei.mvnet.de, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



