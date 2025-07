POL-HRO: Brand eines Radladers in der Schweriner Innenstadt

Schwerin (ots) -



Am späten Montagabend rückten Einsatzkräfte zu einem Brand eines Radladers in der Schweriner Innenstadt aus. Der Vorfall ereignete sich gegen 22:55 Uhr in der Nähe des Mecklenburgischen Eisenbahn- und Technikmuseums im Stadtteil Paulsstadt in der Straße Zum Bahnhof.



Mehrere Hinweisgeber hatten zuvor einige laute Knallgeräusche wahrgenommen und in der Folge Rauch an besagter Örtlichkeit aufsteigen sehen. Nach näherer Begutachtung des Ereignisortes stellten sie das brennende Baustellenfahrzeug fest und wählten den Notruf. Die eingesetzte Berufsfeuerwehr Schwerin löschte den aus bislang ungeklärter Ursache entstandenen Brand. Der Radlader wurde durch das Feuer komplett zerstört.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 35 000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.



Die Kriminalpolizei Schwerin hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung aufgenommen.



Die Polizeiinspektion Schwerin bittet Zeugen, die sich zum Zeitpunkt des Vorfalls in der Nähe aufgehalten und das Geschehen beobachtet haben oder sachdienliche Angaben zu den Verantwortlichen machen können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nehmen die Polizei Schwerin unter der Telefonnummer 0385/5180-2224, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Kristin Hoffmeister

Telefon: 0385 5180-3005

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell