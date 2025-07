POL-HRO: Polizisten stoppen alkoholisierten Fahrer auf dem Heimweg vom Nachtdienst

Rostock (ots) -



Zwei Polizeibeamte bemerkten am gestrigen Montagmorgen gegen 06:00 Uhr auf dem Heimweg nach ihrem Nachtdienst einen verdächtig fahrenden Pkw auf der Landesstraße 132 zwischen Niendorf und Rostock.



Der Opel fuhr in deutlichen Schlangenlinien, überquerte mehrfach die Mittellinie und geriet zeitweise auf den rechten Grünstreifen. Die Beamten informierten umgehend die Einsatzleitstelle und folgten dem Fahrzeug in sicherem Abstand, während sie den aktuellen Standort laufend mitteilten.



Als der Pkw schließlich auf Höhe des Südrings anhielt, sprachen die Beamten den Fahrer an und hielten ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Streifenwagenbesatzung fest. Bei dem Mann handelt es sich um einen 60-jährigen polnischen Staatsangehörigen aus dem Landkreis Rostock.



Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,91 Promille. Anschließend wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Die Kriminalpolizei Rostock hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr aufgenommen.



