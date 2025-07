POL-HRO: 59-jähriger Autofahrer verunfallt unter Alkohol

Schlemmin (LK LuP) (ots) -



Am gestrigen Montagabend (14. Juli) kam es auf der Gemeindestraße zwischen Schlemmin und Karbow zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt worden ist.



Derzeitigen Erkenntnissen zufolge verlor der 59-jährige Skoda-Fahrer auf der Ortverbindungsstraße die Lenkgewalt über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte schließlich mit mehreren Straßenbäumen. Der Fahrer wurde hierbei schwer verletzt und durch die eingesetzten Rettungskräfte in ein Klinikum gebracht.



Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2 Promille. Die eingesetzten Beamten ordneten daraufhin eine Blutprobenentnahme an, stellten den Führerschein des Mannes sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ein.



Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf einen mittleren bis hohen vierstelligen Betrag.



Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Bergung des verunfallten PKWs kam es auf der Ortsverbindung zu Verkehrbehinderungen.



