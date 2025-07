POL-HRO: Polizei bittet um Zeugenhinweise nach Graffiti-Schmierereien in Rostock

Rostock (ots) -



Die Polizeiinspektion Rostock hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Graffiti aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Im Zeitraum vom 11. Juli 2025, 12:00 Uhr, bis zum 14. Juli 2025, 07:30 Uhr brachten bislang unbekannte Täter mehrere Schriftzüge an der Fassade der Jugendfahrradschule (Verkehrsgarten) in der Tiergartenallee 5 an. Die betroffene Fläche des im Barnstorfer Wald gelegenen Gebäudes erstreckt sich über eine Länge von etwa 25 Metern.



Eine weitere Sachbeschädigung ereignete sich am heutigen 15. Juli 2025 in der Kröpeliner Straße 60. Gegen 01:45 Uhr meldete ein Zeuge mehrere Personen, die ein Graffiti in der Größe von etwa 3 x 9 Metern an eine Gebäudefassade anbrachten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sich die Tatverdächtigen bereits vom Tatort entfernt. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung führte nicht zur Feststellung der Tatverdächtigen.



In beiden Fällen nahmen die Beamten Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung auf.



Zur Aufklärung der Taten bittet die Polizei Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu möglichen Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 0381 4916 - 1616 an den Kriminaldauerdienst Rostock oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



