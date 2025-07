POL-HRO: Versuchte schwere Brandstiftung in Groß Klein - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Rostock (ots) -



Die Kriminalpolizei Rostock hat die Ermittlungen aufgenommen nachdem es am gestrigen Abend gegen 21 Uhr zu einer versuchten schweren Brandstiftung im Schiffbauerring gekommen sein soll.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten ein 28-jähriger Mann albanischer Staatsangehörigkeit und seine ehemalige Partnerin (18 Jahre, deutsch) zunächst in eine verbale Auseinandersetzung. In dessen Folge soll der Tatverdächtige eine brennbare Flüssigkeit auf einen Baum sowie auf einen Balkon eines Wohnhauses gespritzt und diese anschließend in Brand gesetzt haben.



Dank des schnellen Eingreifens von Zeugen sowie alarmierter Polizeikräfte konnte das Feuer zügig gelöscht und eine weitere Ausbreitung der Flammen verhindert werden. Verletzt wurde dabei niemand.



Der alkoholisierte 28-jährige Tatverdächtige wurde noch am Tatort vorläufig festgenommen sowie eine Blutprobenentnahme angeordnet. Er soll im Verlauf des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der laufenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Katja Weizel

Telefon: 0381 4916-3041

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell