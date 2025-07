POL-HRO: Unbekannte Täter beschmieren mehrere Gebäude und öffentliche Einrichtungen in Bad Doberan im Landkreis Rostock

Bad Doberan (Landkreis Rostock) (ots) -



Die Kriminalpolizei in Bad Doberan hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem bislang unbekannte Täter mutmaßlich im Zeitraum des zurückliegenden Wochenendes mehrere Gebäude der Bad Doberaner Innenstadt mit Farbspray beschmiert und hierdurch beschädigt haben.



Im Verlauf des 14.07.2025 wurden die insgesamt vier Geschädigten auf die Taten aufmerksam und informierten umgehend die Polizei. Von den Schmierereien betroffenen sind insbesondere öffentliche Gebäude und Einrichtungen in der Ehm-Welk-, Severin- und Verbindungsstraße. So besprühten die unbekannten Täter mittels Farbspray die Verglasung eines Lebensmittelmarktes, eine Paketstation, die Fassade einer Bank, Schrankenanlagen sowie zahlreiche Fenster. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass ein Täter oder eine Tätergruppierung für alle Delikte verantwortlich sein könnten, da sich die jeweils aufgebrachten Schriftzüge optisch und auch inhaltlich gleichen.



Der entstandene Sachschaden wird derzeit mit mehreren Tausend Euro beziffert.



