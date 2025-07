POL-NB: Transporter Fahrer überholt im Überholverbot und stößt mit Gegenverkehr zusammen

Anklam (ots) -



Am 14.07.2025 gegen 14:50 Uhr kam es auf der B109 zwischen Anklam und Neu Kosenow zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 59-jährige deutsche Fahrzeugführer eines VW Transporters befuhr die B109 aus Richtung Anklam kommend in Richtung Neu Kosenow. Auf Höhe des Abzweiges nach Bagischow wollte er trotz Überholverbot das vor ihm fahrende Fahrzeug überholen und wechselte auf die Gegenfahrbahn. Dabei übersah er den im Gegenverkehr befindlichen VW Multivan mit Wohnanhänger eines 55-jährigen deutschen Fahrzeugführer. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei wurden sowohl die beiden Fahrzeugführer wie auch die 54-jährige deutsche Beifahrerin im VW Multivan leicht verletzt. Alle Verletzten wurden zur weiteren Behandlung mit Rettungswagen ins Krankenhaus nach Anklam gebracht und nach ambulanter Behandlung wieder entlassen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 35.000,-EUR. Während der Unfallaufnahme musste die B109 kurzfristig voll gesperrt werden. Danach konnte der Fahrzeugverkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



