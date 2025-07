POL-HRO: Unfallverursacher beschädigt drei Fahrzeuge und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots) -



Gegen 02:00 Uhr in der Nacht von Sonntag zu Montag verunfallte ein Autofahrer in der Galileo-Galilei-Straße im schweriner Stadtteil Mueßer Holz und beschädigte dabei drei Fahrzeuge. Er entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort.



Der Fahrzeugführer eines blauen VW Polo befuhr die Galileo-Galilei-Straße in Richtung Kupernikusstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Polofahrer nach links von der Fahrbahn ab und durchquerte einen Grünstreifen. Im weiteren Verlauf steuerte er über einen Bordstein und rammte drei parkende Fahrzeuge. Als der Unfallwagen vor einer Hauswand zum Stehen kam, verließen der oder die Insassen offenbar fluchtartig den PKW. Bei dem Eintreffen der Polizeibeamten standen beide Fahrzeugtüren des VW Polo offen, die Innenraumbeleuchtung war eingeschaltet und die Kennzeichentafeln fehlten.

Die sofortige Nahbereichsfahndung nach dem Tatverdächtigen verlief erfolglos.



Weitere Verkehrsteilnehmer waren in das Geschehen nach derzeitigem Kenntnisstand nicht involviert.



Der Unfallschaden an allen Fahrzeugen beläuft sich auf circa 10 000 Euro.



Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen.



Die Schweriner Polizei bittet mögliche Geschädigte als auch Zeugen, die sich zum Zeitpunkt des Vorfalls in der Nähe aufgehalten und das Geschehen beobachtet haben oder sachdienliche Angaben zu den Verantwortlichen machen können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nehmen die Polizei Schwerin unter der Telefonnummer 0385/5180-2224, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.



