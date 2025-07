POL-HRO: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Lützow (LK NWM) (ots) -



Am heutigen Morgen kam es in der Nähe von Lützow zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.



Ersten Erkenntnissen zufolge soll gegen 08:30 Uhr eine 23-jährige Fahrerin eines Peugeot auf der K29 zwischen Klein Welzin und Lützow in einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen sein. Das Fahrzeug überschlug sich in der Folge und kam in einer Böschung zum Stehen.



Durch die eingesetzte Feuerwehr wurde die 23-Jährige aus dem Fahrzeug befreit und durch den Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Schwerin gebracht.



Nach derzeitigem Kenntnisstand entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro. Die Fahrbahn musste bis zum Abschluss der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten voll gesperrt werden.



Insoweit keine anderslautende Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



