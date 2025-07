POL-HRO: Hoher Sachschaden nach LKW-Unfall auf der L072 zwischen Fahrbinde und Wöbbelin

Wöbbelin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) (ots) -



Heute Morgen ereignete sich im Kreuzungsbereich der L072 und der Anschlussstelle zur A24 ein Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier LKW, infolgedessen es zu temporär erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen ist.



Gegen 06:50 Uhr befuhr der 54-jährige Fahrer des Volvo-LKW die Autobahnabfahrt aus Richtung Berlin, um in der weiteren Folge auf die L072 abzubiegen. Wie aus den aktuellen Erkenntnissen der Verkehrsunfallermittlungen entnommen werden kann, habe der Fahrer hierbei die Vorfahrt des aus Richtung Ludwigslust kommenden Iveco-LKW missachtet. Der 55-jährige Fahrer des Iveco habe einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern können. In Folge der Kollision war der Volvo nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Beide Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste die Fahrbahn jedoch im Nachgang der Fahrzeugbergung großflächig gereinigt werden. Hierdurch kam es bis etwa 09:15 Uhr zur temporären Vollsperrung der L072 sowie zu erheblichen Einschränkungen des örtlichen Berufs- und Reiseverkehrs. Der entstandene Sachschaden wird anhand einer ersten visuellen Begutachtung mit mindestens 75.000 Euro beziffert.



Die weiterführenden Ermittlungen obliegen der Kriminalpolizei.



