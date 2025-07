POL-HRO: Fahrzeugdiebstahl in Schönberg - Polizei sucht nach Zeugen

Schönberg (LK NWM) (ots) -



Die Kriminalpolizei Grevesmühlen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen, nachdem in der vergangenen Woche ein Fahrzeug in Schönberg entwendet wurde.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten der oder die unbekannten Täter im Zeitraum vom Abend des 10. Juli bis zum späten Nachmittag des 12. Juli 2025 vom Parkdeck in der Fritz-Reuter-Straße in Schönberg einen grauen Mazda CX-5 . Das Fahrzeug trug zum Zeitpunkt des Diebstahls amtliche Kennzeichen mit NWM-Kennung. Als zusätzliches charakteristisches Merkmal weist das Fahrzeug eine an der Kofferraumtür befindliche Delle auf. Die Gesamtschadenshöhe wird auf etwa 17.000 Euro geschätzt.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



