Führungswechsel bei der Polizei in Rostock: Neue Amtsinhaber und ein verdienter Ruhestand

In einem offiziellen Rahmen hat Innenstaatssekretär Wolfgang Schmülling heute drei personelle Veränderungen bei der Polizei in Rostock begleitet. Während zwei Führungskräfte in ihre neuen Funktionen eingeführt wurden, wurde der langjährige Leiter der Kriminalpolizeiinspektion Rostock, Leitender Kriminaldirektor Peter Balschmiter, nach über 40 Dienstjahren verabschiedet.

Staatssekretär Schmülling dankte Peter Balschmiter für dessen langjähriges Engagement: „Peter Balschmiter hat über viele Jahre hinweg in verantwortungsvoller Position gearbeitet und sich mit Erfahrung und Verlässlichkeit in die polizeiliche Arbeit eingebracht. Für seinen Dienst gebührt ihm Anerkennung und Dank.“

Die Leitung der Kriminalpolizeiinspektion Rostock übernimmt nun Polizeidirektor Achim Segebarth, der seit 2019 Leiter der Polizeiinspektion Rostock war. Die Führung der Polizeiinspektion wiederum geht an Polizeidirektor Carsten Hofmann, der seit 2017 die Polizeiinspektion Güstrow leitete. Beide kennen die Region und ihre sicherheitsrelevanten Themen gut, von der Kriminalitätslage im städtischen Bereich bis hin zu Herausforderungen im Umland. Zu den besonderen Herausforderungen zählen in Rostock neben klassischen kriminalpolizeilichen Themen auch regelmäßig komplexe Einsatzlagen, etwa im Zusammenhang mit Fußballspielen, Großveranstaltungen und dem Tourismusgeschehen in der Stadt.

Staatssekretär Schmülling: „Achim Segebarth und Carsten Hofmann bringen nicht nur Führungsstärke und Erfahrung mit, sie kennen auch die Abstimmungsprozesse, die im Einsatzalltag entscheidend sind. Beide haben über Jahre hinweg vertrauensvoll zusammengearbeitet. Das wird ihnen auch in ihren neuen Rollen zugutekommen, gerade in einer Stadt wie Rostock, in der polizeiliche Arbeit vielfältig und oft einsatzgetrieben ist.“