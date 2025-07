POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall in der Rostocker Innenstadt

Rostock (ots) -



Bereits am 12. Juli 2025 kam es gegen 01:15 Uhr in der Rostocker Bahnhofsstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 44-jähriger Mann schwer verletzt wurde.



Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen fuhr der 44-jährige Deutsche mit seinem E-Scooter die Bahnhofsstraße in Richtung Ernst-Barlach-Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte der Mann auf Höhe der Hausnummer 17 mit einem auf der linken Seite geparkten Fahrzeug und stürzte daraufhin. Eine Zeugin, die den Mann auf der Straße liegend fand, leistete sofort Erste Hilfe und verständigte umgehend die Rettungskräfte.



Der schwerverletzte Mann wurde noch vor Ort medizinisch versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Insbesondere wird geprüft, ob der Fahrer möglicherweise unter dem Einfluss berauschender Mittel gestanden haben könnte.



An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.100 Euro.



