POL-HRO: Brand eines Sattelaufliegers

Rostock - BAB20 (ots) -



Am Morgen des 14.07.2025 kam es gegen 03:30 Uhr zu einem gemeinsamen

Einsatz der Polizei und Feuerwehr auf der BAB 20 in Fahrtrichtung

Lübeck, kurz vor der Anschlussstelle Rostock-Südstadt.



Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Fahrzeugführer einer

Sattelzugmaschine samt Auflieger die BAB 20, als er während der Fahrt

plötzlich einen lauten Knall wahrnahm. Der Fahrzeugführer brachte

sein Gespann auf dem Seitenstreifen zum Stehen und bemerkte dabei

Rauchentwicklung an seinem Auflieger. Der Fahrzeugführer konnte

geistesgegenwärtig seine Zugmaschine vom Auflieger trennen. Hierdurch

verhinderte er eine Ausbreitung der Flammen und brachte sich mit

seiner Beifahrerin in Sicherheit.



Für die Löscharbeiten der Freiwilligen Feuerwehren aus Dummerstorf

und Kavelstorf musste die BAB 20 in Fahrtrichtung Lübeck für ca. eine

Stunde voll gesperrt werden. Der am Auflieger entstandene Sachschaden

wird nach ersten Einschätzungen auf ca. 40.000EUR beziffert.



Im Rahmen der Bergungsarbeiten des Aufliegers kann es in den

Morgenstunden des 14.07.2025 zu Verkehrseinschränkungen an der

Einsatzstelle kommen.



