POL-NB: Verkehrsunfall mit Personen- und hohem Sachschaden auf der L 261

Am 14.07.2025 gegen 19:15 Uhr kam es auf der L 261 zwischen Neu

Ungnade und Dersekow zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und hohem

Sachschaden.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 30-jähriger

Fahrzeugführer eines Pkw Porsche die L 261 in Richtung Dersekow und

kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab.

Hier kollidierte er mit der Leitplanke und beschädigte einem

Straßenbaum. Der Pkw wurde durch den Aufprall stark beschädigt und

war nicht mehr fahrbereit. Er musste durch einen Abschleppdienst

geborgen werden.

Der 30-jährige Fahrzeugführer wurde mit leichten Verletzungen ins

Universitätsklinikum nach Greifswald eingeliefert.

Der Schaden wird derzeit auf ca. 225.000EUR geschätzt. Die Landstraße

musste für die Unfallaufnahme und die Bergung des Fahrzeugs für ca.

zwei Stunden voll gesperrt werden.



