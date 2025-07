POL-NB: Einbruch in einem Fleischfachgeschäft in Stralsund

Stralsund (ots) -



Nach einem Einbruch in einem Fleischfachgeschäft in Stralsund, Rostocker-Chaussee beim "Tribseer Center" hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls aufgenommen.

Am 13.07.2025 gegen 13:34 wurde die Polizei Stralsund über den Einbruch informiert. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge sind unbekannte Täter gewaltsam in das Gebäude eingedrungen. Dabei verursachten sie einen Sachschaden von circa 11.000,- Euro. Entwendet wurde ein Tresor in dem sich Bargeld von mehreren tausend Euro befindet. . Die Tat ist im Zeitraum vom 12.07.2025, 19:00 Uhr bis zum Eingang der Meldung bei der Polizei gewesen.

Die Polizei hat Spuren vor Ort gesichert und wertet diese nun aus.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können oder sonstige ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeihauptrevier Stralsund unter der Telefonnummer 03831/28900, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



