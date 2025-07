POL-HRO: Zeugenaufruf nach Raubstraftat in Parchim

Parchim (ots) -



Am Sonntag, 13.07.2025, kam es gegen 11:30 Uhr in Parchim in der

Blutstraße Höhe des Brunnens am Schuhmarkt zu einer Raubstraftat.

Eine 79jährige Geschädigte wurde durch den Täter zu Boden gestoßen

und es wurde ihr die Handtasche entrissen.



Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- männlich

- 20-25 Jahre

- europäisches Aussehen

- blondes Haar, an den Seiten und hinten kurz

- hochdeutsche Aussprache

- ca. 170 cm groß

- schlanke Gestalt

- schwarzes Hemd oder schwarze Jacke

- schwarze Hose



Nach der Tat verließ der Täter den Ort durch eine kleine Seitenstraße

in Richtung Fritz-Reuter-Schule. Die Geschädigte erlitt durch die Tat

einen Schock und musste in der Parchimer Asklepiosklinik ambulant

behandelt werden.



Nach Angaben der Geschädigten hat sich der Täter kurz vor der Tat in

der Blutstraße vor dem dortigen Blumengeschäft aufgehalten und ein

auffälliges Verhalten gezeigt. Hierbei hatte er dann vor dem

gegenüberliegenden Bekleidungsgeschäft "Ernsting´s Family" ein

Pärchen angesprochen, die sein Verhalten offenbar kritisiert hat. Das

Pärchen entfernte sich durch eine kleine Seitenstraße in Richtung

Fritz-Reuter-Schule.



Die Polizei bittet dieses Pärchen, sich bei der Polizei zu melden.

Weiterhin fragte die Polizei:

- Wer hat die Tat beobachtet bzw. wer kann Angaben zum Täter machen?

- Wer hat eine männliche Person mit der o.g. Beschreibung im Bereich

Färbergrabenweg, Werner-Cords-Weg, Lange Straße, Fischerdamm

gesehen, der eine braune Handtasche mit sich führt?



Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Parchim unter 03871-6000, jede

andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter

www.polizei.mvnet.de entgegen.



Im Auftrag



Rene` Kasten

Polizeihauptkommissar

Polizeihauptrevier Parchim



