POL-HRO: Airbeat One-Festival - vorläufige Bilanz der Polizeiinspektion Ludwigslust

Beim Airbeat One-Festival in Neustadt- Glewe verzeichnet die Polizei einen insgesamt gelungenen Einsatz ohne größere Vorkommnisse. Nach einem nahezu störungsfreien Verlauf der Veranstaltung zieht die Polizei eine vorläufige Bilanz (Stand: Sonntag: 12:00 Uhr).



Es wurden 134 Strafanzeigen aufgenommen, davon 11 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Im Zuge von Stichpunktkontrollen wurden 31 Fahrzeugführer unter Alkohol- oder Drogeneinwirkung festgestellt. Es ist jedoch erfahrungsgemäß davon auszugehen, dass im derzeit noch andauernden Abreiseverkehr mit weiteren derartigen Verstößen zu rechnen ist. Ermittlungsverfahren wurden zudem für 14 Körperverletzungsdelikten und 27 Diebstahlsdelikte eröffnet.



Am Hauptanreisetag (Mittwoch) kam es zu geringfügigem zähflüssigen Verkehr um das Festivalgelände. Auf den Autobahnen konnte der reibungslose Verkehrsfluss durchgehend gewährleistet werden.



Die mobile Wache der Polizei auf dem Gelände hat sich abermals bewährt. Anzeigenaufnahmen und diverse Anfragen zu allgemeinen polizeilichen Belangen konnten entgegengenommen und bearbeitet werden.



Zur Bewältigung aller polizeilichen Aufgaben brachte die Polizei täglich ca. 170 Polizeibeamte zum Einsatz. Unterstützung erhielt die Polizeiinspektion Ludwigslust hierzu von der Bereitschaftspolizei M-V, der Hubschrauberstaffel, dem Kriminaldauerdienst und anderen Dienststellen der Landespolizei M-V.



