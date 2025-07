POL-HRO: Versammlungsgeschehen Güstrow vom 12.07.2025

Güstrow (ots) -



Am 12.07.2025 fanden am Nachmittag zwei Versammlungen und eine

Musikveranstaltung in der Innenstadt von Güstrow statt.



Die Versammlungen bezogen sich auf die Solidarität und Unterstützung

von queeren Menschen. Die Musikveranstaltung hatte das Motto

"Rhythmus gegen Rassismus". Die Aufzüge der Versammlungen verliefen

durch die Innenstadt von Güstrow. Insgesamt nahmen in der Spitze bis

zu 110 Demonstranten teil.



Während des Aufzuges der Versammlung "Unterstützung für queere

Menschen" soll es zu einer strafrechtlichen Handlung seitens eines

Anwohners gekommen sein. Dieser habe aus einem Wohngebäude heraus den

Hitlergruß in Richtung der Versammlungsteilnehmer gezeigt. Es wurde

ein entsprechendes Strafverfahren gem. Paragraph 86a des

Strafgesetzbuches aufgenommen.



Weitere Störungen der Versammlungen durch vereinzelte Personengruppen

konnten auf Grund der polizeilichen Präsenz verhindert werden. Der

polizeiliche Einsatz wurde gegen 20:00 Uhr ohne weitere besondere

Vorkommnisse beendet.





