POL-NB: Verkehrsunfall eines Einsatzfahrzeuges der Bereitschaftspolizei des Landes M-V - Drei Polizeibeamte leicht verletzt

Am 12.07.2025 gegen 12:55 Uhr kam auf der BAB 20 Richtungsfahrbahn

Stettin zwischen den Anschlussstellen Straßburg und Pasewalk Nord zu

einem Verkehrsunfall eines Dienstfahrzeuges der Landespolizei

Mecklenburg-Vorpommern.



Ein mit drei Polizeibeamten besetztes Dienstfahrzeug

Mercedes-Sprinter der Bereitschaftspolizei kam bei nasser Fahrbahn

aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit (Aquaplaning) nach rechts

von der Fahrbahn ab.

Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach und kam auf dem angrenzenden

Acker wieder auf den Rädern stehend zum Stillstand. Die drei 25, 22

und 19 Jahre alten Polizeibeamten erlitten leichte Verletzungen. Sie

wurden im Krankenhaus ambulant versorgt. Das beteiligte Fahrzeug war

nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.

Der Wildschutzzaun der Autobahn wurde auf einer Länge von 50 Metern

beschädigt. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Der Gesamtschaden wird derzeit auf ca. 12.000EUR geschätzt. Ein

Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen

Körperverletzung wurde eingeleitet.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell