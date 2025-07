POL-NB: Verfassungsfeindliche Parolen in der Stralsunder Innenstadt

Stralsund (LK VR) (ots) -



Ein Zeuge meldete am 12.07.2025 gegen 13:20 Uhr der Polizei, dass

sich in der Altstadt von Stralsund eine Gruppierung bewegt, aus

welcher heraus mehrfach verfassungsfeindliche Parolen gerufen wurden.

Die eingesetzten Polizebeamten konnten die Gruppe von zwölf deutschen

Personen im Alter von 25 bis 56 Jahren feststellen, welche einen

"Junggesellenenabschied" feierten.

Nach der Identitätsfeststellung und einer durchgeführten

Gefährderansprache wurden die Personen aus den polizeilichen

Maßnahmen entlassen. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts des

Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen

ermittelt.

Im Einsatz waren Polizeibeamte des Polizeihauptreviers, der

Wasserschutzpolizei, sowie der Bundespolizeiinspektion aus Stralsund.



Die Polizei bittet Zeugen sich beim Polizeihauptrevier Stralsund

unter der Telefonnummer 03831/28900 oder über die Internetwache unter

www.polizei.mvnet.de zu melden.



