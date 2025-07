POL-NB: Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen auf der B111 bei Pudagla

Herinsgdorf (ots) -



Am 12.07.2025 kam es gegen 13:30 Uhr auf der B111 zwischen der Abfahrt K37 Stoben und Ortseingang Pudagla zu einem Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen und hohen Sachschaden.

Die 43-jährige Fahrerin eines PKW VW befuhr die B111 in Richtung Pudagla. Vor dem PKW VW bog ein vor ihr fahrender PKW nach rechts von der B111 ab. Auf Grund des Abbiegevorganges musste die Fahrerin des PKW VW ihre Geschwindigkeit bis zum Stillstand verringern. Der dahinter fahrende 60-jährige Fahrer eines PKW Mitsubishi erkannte die Situation und kam rechtzeitig zum Stillstand. Der hinter dem fahrende 27-jährige Fahrer eines Dodge mit Anhänger erkannte die Situation zu spät und schob den PKW Mitsubishi auf den PKW VW.

Die 66-jährige Beifahrerin und die 35-jährige Mitfahrerin mit ihrem 9 Monate alten Kind des PKW Mitsubishi wurden vorsorglich zur Untersuchung in das Unversitätsklinikum Greifswald verlegt

Die PKW Mitsubishi war nicht mehr fahrbereit und wurden durch den ASD geborgen.

Vor Ort waren zwei Rettungswagen, ein Notarztwagen und die freiwillige Feuerwehr Pudagla im Einsatz.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 20.000EUR.

Die B111 war für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für ca. 1 Stunden vollgesperrt.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



