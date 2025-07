POL-NB: LKW mit Getreide kippt auf der B 109 bei Jatznik um

Ueckermünde (ots) -



Am 12.07.2025 gegen 12:05 Uhr meldete ein Zeuge über den Notruf der Einsatzleitstelle, dass auf der B109 bei Jatznik ein LKW umgekippt ist. Beim Eintreffen der eingesetzten Beamten des Polizeihauptrevieres Ueckermünde bestätigte sich der Sachverhalt. Der 47-jährige deutsche Fahrzeugführer eines LKW mit Silo-Auflieger welcher mit Getreide beladen war, befuhr die B 109 aus Richtung Ferdinandshof kommend in Richtung Pasewalk. Auf Höhe der Abfahrt nach Hammer kam er mit dem LKW aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der LKW kam dadurch in Schieflage und kippte um. Dadurch entstand am LKW ein Sachschaden von 60.000,-EUR. Zur Bergung des LKW musste zunächst das Getreide umgeladen werden. Die Bergung des LKW dauert zur Zeit noch an.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



