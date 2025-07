POL-NB: Verkehrsunfall auf der L211 bei Bartelshagen II zwischen Pkw und Wohnmobil

Barth (ots) -



Am 12.07.2024 gegen 09:25 Uhr kam es auf der L211 auf Höhe Einmündung Neuhof zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Wohnmobil.

Der 58-jährige deutsche Fahrzeugführer aus der Region befuhr mit seinem Pkw Peugeot die L211 aus Richtung B105 in Richtung Bartelshagen II. Auf Grund nichtangepasster Geschwindigkeit bei widrigen Straßenverhältnissen geriet er in einer Rechtskurve auf die gegenüberliegende Fahrbahn und stieß mit dem entgegenkommenden Wohnmobil zusammen. Der Fahrzeugführer des Pkws wurde durch den Zusammenstoß leichtverletzt und nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst aus der medizinischen Behandlung entlassen. Der 70-jährige Fahrzeugführer des Wohnmobils und dessen 67-jährigen Beifahrerin aus Thüringen blieben unverletzt. Beide Kraftfahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 40.000 Euro. Die L211 musste nicht gesperrt werden.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



