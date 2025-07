POL-HRO: Wechselseitige Körperverletzung zwischen Zuwanderern in Güstrow

Güstrow (ots) -



Am Freitag, den 11.07.2025 kam es gegen 16:15 Uhr zu einer

wechselseitigen Körperverletzung zwischen einem 28-jährigen Letten

und einem 37-jährigen russischen Staatsbürger, die im "Druschba

Magazin" begann und in der Eisenbahnstraße in Güstrow endete. Nach

ersten Erkenntnissen geriet der lettische Staatsbürger zunächst mit

seiner Ex-Partnerin im "Druschba Magazin" am Pferdemarkt in Streit.

Der 37-Jährige ging dazwischen, woraufhin es zu einem Streit zwischen

den beiden Männern kam, der schließlich in einer gefährlichen

Körperverletzung mündete. So soll der 28-Jährige seinem Widersacher

mit einem messerähnlichen Gegenstand auf Höhe des Oberkörpers in die

Seite gestochen haben. Daraufhin wehrte sich der Russe und verfolgte

nun den flüchtenden Angreifer durch die Stadt bis zur

Eisenbahnstraße. Unterwegs soll er sich unter anderem mit einem

Plakat und einer Metallstange bewaffnet haben und damit auf den

Letten eingeschlagen haben. Dieser rettete sich in eine Apotheke.

Eine Bürgerin, die das Geschehen zum Teil verfolgt hatte, informierte

die Polizei. Diese konnte sowohl den 28-jährigen als auch den

37-Jährigen im Bereich der Eisenbahnstraße antreffen und beide Männer

vorläufig in Gewahrsam nehmen. Beide Personen haben sich gegenseitig

nur leichte, oberflächliche Verletzungen zugefügt die ambulant im

Krankenhaus behandelt wurden. Gegen sie ermittelt die Kriminalpolizei

nun wegen wechselseitig begangener gefährlicher Körperverletzung.



Christian Müller

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



