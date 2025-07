POL-NB: Verkehrsunfall in Lobbe mit einer schwerverletzten Person

Sassnitz (LK VR) (ots) -



Am 11.07.2025 kam es gegen 16:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall in

Lobbe. Der 70-jähriger Fahrzeugführer eines PKW Mercedes-Benz befuhr

die L293 aus Thiessow kommend in Richtung Middelhagen. Der Urlauber

musste auf Höhe des Campingplatzes in der Ortslage verkehrsbedingt

halten. Die 68-jährige Fahrerin eines Pedelec wollte die Straße

überqueren, um auf den gegenüberliegenden Fahrradweg zu gelangen. Sie

ging davon aus, dass der PKW-Fahrer sie vorbeilassen wollte und fuhr

auf die Straße. Dieser fuhr jedoch zur gleichen Zeit an. Es kam zur

Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. In der Folge stürzte die

Urlauberin von ihrem Pedelec auf die Straße und verletzte sich

schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Bergen

verbracht. Der entstandene Sachschaden am PKW und am Pedelec wird

vorerst auf 2.500,- EUR geschätzt.





Im Auftrag



David Haupt

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst





