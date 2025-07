POL-NB: Warnung vor betrügerischen Hermes Nachrichten

Röbel (ots) -



Am 10.07.2025 wurden im Polizeirevier Röbel zwei Anzeigen wegen einer erneuten Betrugsmasche aufgenommen. Hierbei erhielten die Anzeigenerstatter zum einen eine E-Mail und zum anderen eine SMS von dem Paketdienst Hermes. Inhaltlich geht es in der Nachricht darum, dass versucht wurde, ein Paket zuzustellen, was jedoch scheiterte. Nun fallen aufgrund eines erneuten Zustellungsversuches Gebühren in Höhe von 23 Cent an. Weiterhin soll nun einem Link gefolgt werden, um einen neuen Termin zu vereinbaren und das Geld zu zahlen. Es folgt eine Aufforderung unter Angabe persönlichen Bankdaten, das Geld zu überweisen. In einem der Fälle wurden vom Konto insgesamt 450 Euro durch Unbekannte abgebucht.



Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor solchen Betrugsmaschen. Achten Sie als Erstes bei solchen Nachrichten darauf, ob sie überhaupt etwas über den Zusteller bestellt haben und ein Paket erwarten. Weiterhin ist zu erwähnen, dass für einen erneuten Zustellungsversuch keine Gebühren anfallen, die es dafür zu begleichen gibt. Seien Sie vorsichtig und versichern Sie sich nochmal über den Anbieter, bei dem Sie die zu erwartende Ware bestellt haben. Auch über so eine kleine Summe wie 23 Cent erlangen die Betrüger bei Herausgabe der Daten Zugriff auf ihr Konto und diese illegalen Abbuchungen können stattfinden.



