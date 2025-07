POL-NB: Stromabschaltung im Polizeihauptrevier Neustrelitz

Neustrelitz (ots) -



Am Montag, den 14.07.2025 ab 08:00 Uhr kommt es im Polizeihauptrevier Neustrelitz zu einer mehrstündigen vollständigen Stromabschaltung in der Dienststelle. Das betrifft somit auch die Telefonanlage mit der folgenden ursprünglichen Erreichbarkeit des Reviers: 03981-2580. Aus diesem Grund möchten wir darauf hinweisen, dass die Dienststelle zu dieser Zeit nicht erreichbar sein wird und eine Meldung von polizeilichen Notfällen in dem Revierbereich Neustrelitz ausschließlich über den Notruf 110 erfolgen muss.



Rückfragen bitte an:



Johanna Liebich

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell