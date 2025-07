POL-NB: Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung in Waren

Waren (Müritz) (ots) -



Nachdem Zeugen heute Morgen gegen 05:00 Uhr starke Rauchentwicklung in einem Schuhgeschäft mit darüber liegenden Wohnungen in der Langen Straße entdeckt hatten, sind Polizei und Brandursachenermittler am Tatort im Einsatz, um Spuren zu sichern und zur Brandursache zu ermitteln. Aufgrund erster Erkenntnisse wurde eine Anzeige wegen schwerer Brandstiftung aufgenommen.



Die Zeugen riefen heute Früh nicht nur direkt die Feuerwehr, sondern klingelten geistesgegenwärtig auch die Bewohner aus dem Schlaf. Insgesamt waren nach jetzigem Stand neun Mieter im Haus, die unverletzt blieben.



Vor allem durch die starke Rauchentwicklung wurde auch der neben dem Schuhgeschäft befindliche Buchladen in Mitleidenschaft gezogen. Mit Stand 11:45 Uhr am heutigen Freitag beträgt der gesamte Sachschaden mindestens 300.000 Euro.



Welche Schäden im Wohnbereich über den Geschäftsräumen entstanden ist, wird gegenwärtig noch genauer geprüft.



Wer etwa zwischen 04:00 Uhr und 05:00 Uhr heute Morgen auffällige Personen oder Geräusche sowohl im Bereich der Langen Straße als auch auf der Rückseite des Hauses im Bereich der Mauerstraße wahrgenommen hat, wendet sich bitte an die Polizei Waren unter 03991 / 1760.



