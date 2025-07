POL-NB: Zeugen nach Einbruch am Tag gesucht

Wustrow (ots) -



Am 10.07.2025 in der Zeit von 09:10 Uhr bis 11:00 Uhr kam es zu einem Wohnungseinbruch in einer Doppelhaushälfte in der Dorfstraße in Wustrow. Bislang unbekannte Täter haben sich gewaltsam Zutritt über die Terrassentür verschafft und sind so in das Innere der Wohnung gelangt. Die Täter entwendeten Bargeld und einen Tresor samt der darin befindlichen Wertsachen.



Aufgrund der vorhandenen Spurenlage wurde der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg zur weiteren Spurensicherung eingesetzt.



In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach möglichen Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zum Einbruchsgeschehen am Donnerstagvormittag in Wustrow geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Neustrelitz unter der 03981-2580.



