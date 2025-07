POL-HRO: E-Bikes bei Dieben weiterhin begehrt - Polizei sucht nach Zeugen

Boltenhagen (LK NWM) (ots) -



Am gestrigen frühen Morgen wurde die Polizei in Grevesmühlen darüber informiert, dass in Boltenhagen zwei E-Bikes entwendet wurden.



Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich der Diebstahl zwischen dem Nachmittag des 9. Juli 2025 und den frühen Morgenstunden des folgenden Tages. Die Täter sollen in der Nähe der Strandklinik in Boltenhagen zwei E-Bikes gestohlen haben, die dort ordnungsgemäß gesichert abgestellt waren.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



