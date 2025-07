POL-ANK: Unbekannte beschädigen Strandkörbe - Polizei sucht Zeugen

Trassenheide (ots) -



Bereits am 05. Juli wurde der Polizei eine Sachbeschädigung an Strandkörben am Strand in Trassenheide bekannt. In der Zeit vom 02. Juli gegen 22:00 Uhr bis 04. Juli gegen 08:00 Uhr wurden sechs Strandkörbe beschädigt. Durch bislang unbekannte Täter wurden die Strandkörbe umgeworfen und deren Rückseiten zum Teil zerstört, wodurch diese unvermietbar wurden. Es entstand ein Gesamtschaden von 2.500 Euro.



Die Polizei sucht auf diesem Weg nun auch nach Zeugen, die Angaben zu Tat oder Tätern machen können oder Beobachtungen gemacht haben. Bitte wenden Sie sich an das Polizeirevier Heringsdorf unter der 038378 279-0, die Onlinewache oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de .



