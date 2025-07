POL-HRO: 34-jähriger Mann belästigt Passanten auf dem Marienplatz und wird in Gewahrsam genommen

Schwerin (ots) -



Am gestrigen Nachmittag kam es auf dem Marienplatz in Schwerin zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein Mann dort Passanten belästigte. Gegen 15:00 Uhr wurden Beamte der Mobilen Polizeiwache durch Hinweisgeber auf den 34-jährigen deutschen Staatsangehörigen aufmerksam gemacht. Im Rahmen der anschließenden Sachverhaltsklärung zeigte sich der Mann zunehmend unkooperativ. Trotz mehrfacher Aufforderungen durch die eingesetzten Beamten verhielt er sich aggressiv, beleidigte und bedrohte die Einsatzkräfte. In der Folge leistete er körperlichen Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Die Beamten mussten den Mann schließlich zu Boden bringen und fesseln.



Ein alarmierter Rettungswagen wurde zur Überprüfung des Gesundheitszustandes des Mannes hinzugezogen. Eine medizinische Behandlung war nach Einschätzung der Rettungskräfte nicht erforderlich. Der 34-Jährige wurde anschließend zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Bedrohung sowie Nötigung aufgenommen.



