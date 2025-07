POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall auf der B192

Waren (ots) -



Am 10.07.2025 kam es auf der B192 kurz hinter der Ortschaft Möllenhagen in Fahrtrichtung Waren gegen 09:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem ein PKW während eines Überholvorganges von der Straße abkam.



Der 56-jährige LKW-Fahrer fuhr in Richtung Waren auf der B192 und wollte kurz hinter der Ortschaft Möllenhagen nach links abbiegen. Diesen Abbiegevorgang bemerkte der 60-jährige Fahrzeugführer eines nachfolgenden Autos zu spät und befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits im Überholvorgang. Um eine Kollision der beiden Beteiligten zu vermeiden, fuhr der PKW rechts am LKW vorbei. In der weiteren Folge hat das Fahrzeug die Leitplanke durchbrochen, sich überschlagen und kam nach einem Aufprall gegen einen Straßenbaum auf dem Dach zum Stehen. Der Fahrer konnte schlussendlich leichtverletzt aus dem Fahrzeug geborgen werden und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Da die Verletzungen des Fahrers zum Meldungseingang zunächst nicht klar waren, kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Die Beteiligten sind Deutsche.



Während der gesamten Unfallaufnahme bis zum Zeitpunkt der Bergung des Fahrzeuges war die B192 halbseitig gesperrt. Es entstand ein geschätzter Schaden von 50.000 Euro.



