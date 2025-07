POL-HRO: Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss und ohne gültige Fahrerlaubnis angehalten

Wismar (ots) -



Am frühen gestrigen Nachmittag wurde ein Fahrer eines VW Transporters in der Wismarer Innenstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während des Gesprächs zeigte der 30-jährige Deutsche Anzeichen, die auf einen vorangegangenen Drogenkonsum hindeuteten könnten.



Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte diese Vermutungen und verlief positiv auf mehrere Substanzen. Zudem stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Aufgrund der festgestellten Umstände wurde die Weiterfahrt untersagt.

Die entsprechenden Ermittlungsverfahren wurden durch die eingesetzten Polizeikräfte eingeleitet und eine Blutprobenentnahme zur Beweissicherung angeordnet.



Ein Hinweis der Polizei: Das Führen eines Fahrzeugs unter Einfluss von Drogen stellt eine erhebliche Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer dar und ist eine der Hauptursachen für schwere Verkehrsunfälle. Es wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass bei Verdacht auf Drogenkonsum im Straßenverkehr stets konsequente Maßnahmen ergriffen werden, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten.



