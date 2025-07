POL-ANK: Vorfahrtsfehler verursacht Unfall mit Transporter und Bus

Greifswald (ots) -



Am heutigen Donnerstagmorgen kam es gegen 06:40 Uhr in der Wolgaster Straße in Greifswald zu einem Verkehrsunfall.



Ein 67-jähriger deutscher Fahrer eines Mercedes Sprinter befuhr die Käthe-Kollwitz-Straße in Richtung Wolgaster Straße. Bei der Käthe-Kollwitz-Straße handelt es sich normalerweise um eine Einbahnstraße, die jedoch zum Unfallzeitpunkt aufgrund von Bauarbeiten in beide Richtungen befahrbar war.



Im weiteren Verlauf wollte der Transporterfahrer einem nach links in die Käthe-Kollwitz-Straße abbiegenden Pkw Platz machen und fuhr ein Stück zur Wolgaster Straße vor. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden Linienbusses, den ein 44-jähriger Deutscher in Richtung Eldena steuerte und stieß mit diesem zusammen.



Weder die Insassen des Busses noch des Transporters wurden bei dem Unfall verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 40.000 Euro an beiden Fahrzeugen.



Der Transporter war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.



