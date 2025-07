POL-HRO: Auto prallt gegen Baum - Fahrer schwer verletzt

Sternberg (LK LuP) (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 09 zwischen Wamckow und Dabel ist am Mittwochabend ein 20-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden.



Nach ersten Erkenntnissen kam der Mann aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Pkw in einer Kurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.



Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es an der Unfallstelle zu einer zeitweisen Vollsperrung der Landesstraße.



Neben Polizei und Rettungsdienst kamen auch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Wamckow und Hohen Pritz zum Einsatz.



